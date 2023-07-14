دوي انفجارات وسط أوكرانيا.. و«كييف» تستهدف «دونيتسك» بـ11 قذيفة

قال رئيس بلدية «كريفوي روج» الأوكرانية،ألكسندر فيلكول، إن دوي انفجارات في المدينة الواقعة وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب لغارة جوية في عدة مناطق بأوكرانيا: «كيروفوهراد-دنيبروبيتروفسك-ميكولايف-أوديسا».

قصف أوكراني على دوكوتشيفسك ودونيتسك بـ 11 قذيفة

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت في وقت سابق من اليوم الجمعة، باستخدام 11 قذيفة من عيار 155 ملم، دوكوتشيفسك ودونيتسك. وأمس الخميس قصفت أوكرانيا أراضي مقاطعة دونيتسك جنوب شرق اوكرانيا، 36 مرة باستخدام 210 طلقات ذخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه التقى يوم 29 يونيو الماضي في الرئاسة «الكرملين» بـ 35 من قادة «مجموعة فاجنر» العسكرية الخاصة، بمن فيهم مؤسسها يفجيني بريجوجين، مشيرا في تصريح لصحيفة «كومرسانت»، إلى أن اللقاء استمر 3 ساعات.

وأضاف بوتين، أن المقاتلين العاديين لـ«مجموعة فاجنر» كانوا يحاربون بكرامة، وأوضح الرئيس الروسي، أن انجرارهم في أحداث 24 يونيو الماضي، يثير أسفا.

بوتين: عرضت على مقاتلي «فاجنر» الخيارات الممكنة لأداء الخدمة

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،إلى إعطاء تقييم لما حققته «مجموعة فاجنر» في ميدان القتال بأوكرانيا من جهة، ومن الأخرى، لما قاموا به أثناء أحداث 24 يونيو، مضيفا إنه عرض عليهم الخيارات الممكنة لأداء الخدمة لاحقا، بما فيها المشاركة في العمليات القتالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي اليونان، قال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن «واشنطن» ستزود «أثينا» قريبًا بمعدات عسكرية هامة مجانًا، مضيفا في مقابلة مع قناة«سكاي» اليونانية،إنه يعني ليس فقط الموافقة على توريد طائرات «إف-35»، بل أيضًا إمكانية الحصول على معدات عسكرية فائضة مهمة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.