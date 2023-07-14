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أوكرانيا: إسقاط 16 مسيرة روسية ليلة أمس

كتب:

شريف سليمان
02:05 م | الجمعة 14 يوليو 2023
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن سلاح الجو الأوكراني، أعلن اليوم الجمعة، إسقاط 16 طائرة مسيرة من أصل 17 أطلقتها روسيا مساء أمس، وذكر الجيش الأوكراني عبر تطبيق تيليجرام، أن روسيا هاجمت بواسطة 17 مسيرة قتالية، بعض المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، مؤكدًا تدمير 16 طائرة بدون طيار.

وفي سياق متصل، أوضح سيرهي ليساك حاكم إقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا، أن حطام الطائرات المسيرة أحدث أضرارًا مادية ببعض المباني السكنية والمؤسسات الحكومية في مدينة كريفيي ريه.

ولم تعلق موسكو على إعلان كييف إسقاط طائرات مسيرة روسية، والتي تعتبر الأحدث في سلسلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير من العام 2022.

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بقلم شريف سليمان