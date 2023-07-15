ما هي الكليات التي لها اختبار قدرات 2023؟.. بينها التربية الموسيقية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أسماء الكليات التي لها اختبار قدرات 2023، وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص بها، خاصة بعد إلغاء اختبارات القدرات لعدد من الكليات، مناشدا الطلاب بضرورة التسجيل لأداء الامتحانات قبل انتهاء المواعيد المحددة لها، لافتا إلى أن هذه المرحلة متاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

الكليات التي لها اختبار قدرات 2023

وتتضمن قائمة الكليات التي لها اختبار قدرات 2023، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ما يلي:

1- كلية الفنون التطبيقية

2- كلية الفنون الجميلة، شعبة عمارة.

3- كلية الفنون الجميلة، شعبة فنون.

4- كلية التربية الفنية

5- كلية التربية الموسيقية

6- كلية التربية النوعية، شعبة مسرح تربوي.

7- كلية التربية الرياضية.

تسجيل رغبات اختبارات القدرات

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على أن رابط موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية هو النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات اختبارات القدرات 2023، ولا يمكن للطلاب أداء الامتحانات قبل التسجيل على الموقع، ومن ثم التوجه للكلية لسداد رسوم الاختبارات.