كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أنّ التسجيل متاحًا الآن، لكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وكليتي التربية الموسيقية والفنية بالزمالك جامعة حلوان.

ونشرت وزارة التعليم العالي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن الدخول عليه من هنـا، لافته إلى أنه غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار صفحة اختبارات القدرات.

- يبدأ الطالب التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها جيداً.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات.

- تظهر للطالب الأماكن المُخصصة لأداء اختبارات القدرات والمواعيد المُحددة.

- يختار الطالب نوع القدرات، والمواعيد.

- سيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به الطالب إلى الكلية.

- عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال.

- يشتمل الإيصال على أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها.

- أيضاً يشتمل الإيصال على المواعيد، وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- 1 صورة شخصية لكل اختبار، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أدائها.

الطلاب المسموح لهم بأداء اختبارت القدرات

- التقديم متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023 في هذه المرحلة.

- التقديم متاح خلال الفترة من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

- سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية، الأجنبية».

- سيتم الإعلان عن مواعيد اختبارات القدرات لطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام «5،3» سنوات.