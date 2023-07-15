 رابط حجز امتحان القدرات للثانوية العامة 2023.. الحد الأدنى شرط أساسي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور ، رابط حجز امتحان القدرات للثانوية العامة 2023، لجميع الكليات التي يُشترط الالتحاق بها، اجتياز عددٍ من الامتحانات بجانب تحقيق الحد الأدنى، موضحًا أنّ الكليات تخضع لقواعد التوزيع الجغرافي، ويمكن للطلاب الالتحاق بها من خلال مكتب التنسيق التابع للوزارة و المجلس.

رابط حجز امتحان القدرات للثانوية العامة 2023

و أكد المجلس الأعلى، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، هو النافذة لرابط حجز امتحان القدرات للثانوية العامة 2023، إذ يمكن للطالب الدخول عبر الموقع، لتسجيل الرغبات وفقًا للإرشادات المنصوص عليها و المتبعة في هذا الشأن.

رسوم اختبارات القدرات 2023

و في السياق ذاته، أكد الدكتور وليد عبد الرازق، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، انتظام العمل بمختلف قطاعات الكلية في أول يوم لاختبارات القدرات، من حيث التسجيل والمتابعة والإجابة عن جميع استفسارات الطلاب، موضحًا أن الرسوم المقررة لاختبارات القدرات تبلغ 650 جنيهًا لكل طالب، لافتًا إلى أنّ مراحل الامتحانات بالكلية تجري على مدار يومين.