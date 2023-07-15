5 ضوابط لمصححي أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول 2022 - 2023، صباح اليوم، برفقته وفد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، ضم كلٌ من محمد محمود، ومحمد السعيد العدوي، وحاتم قنديل، لمتابعة سير العمل بمركز تصحيح المواد الثقافية والعربية، والذي يُقام بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، وكذا بمركز تصحيح المواد الشرعية المقام بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، للوقوف على التعليمات النهائية للتصحيح وإبلاغها للمصححين.

التأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح

وحرص رئيس المنطقة ومستشار العلوم الشرعية على الالتقاء برئيس المركز ومساعدوه والمصححين والمراجعين الفنين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح التي جاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أنّ نموذج الإجابة يُعد استرشادياً ويجب وضعه أمام أعيُن المُصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

التشديد على المُصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كافة جزئيات الإجابة

كما تم شدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على المُصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وتحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، وأيضاً عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

تأمين مراكز التصحيح

وتوجه رئيس المنطقة بالشكرِ لكافة المشاركين في أعمال التصحيح على الجهد المبذول، كما قدم الشكر لرجال الأمن على الجهد المبذول في تأمين مراكز التصحيح منذ بدايتها، كما خّص بالشكر كلاً من علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ورؤساء المراكز الشيخ علي كلبوش، رئيس مركز المواد العربية، وإيهاب زغلول، رئيس مركز المواد الثقافية، والشيخ ناصر الطراوي، رئيس مركز المواد الشرعية، وذلك على توفير مستلزمات المراكز من مراوح ومبردات المياه، وغيرها التي توفر كل سُبل الراحة للمصححين، وتجهيزها في أسرع وقت.

انتظام عملية التصحيح التي تسير بهدوء دون أي معوقات

وبنهاية الجولة اطمأن رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية والوفد القادم من قطاع المعاهد؛ على سير وانتظام عملية التصحيح والتي تسير بهدوء دون أية معوقات، متمنين لكافة أبناء الأزهر دوام النجاح والتوفيق.