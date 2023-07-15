مصرع طالبين في حادث تصادم بين سيارة مع دراجة نارية بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز الباجور في محافظة المنوفية، بعد وفاة طالبين في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثامين إلى مستشفي الباجور.

تفاصيل مصرع طالبين في حادث مروع بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور تبين مصرع طالبين وهما «م.ع»، ويبلغ من العمر 17 عاما، و«م.م»، ويبلغ من العمر 17 عاما، ومقيمين بمركز البارجور، حيث لقيا مصرعهما في حادث تصادم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد حسن النشال، مأمور مركز أشمون، بمصرع طالبين في حادث على طريق الباجور، حيث جرى نقل الجثامين إلى مستشفى الباجور ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضرا بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.