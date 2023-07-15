كيفية دفع فاتورة المياه أونلاين.. 3 طرق بسيطة منها «فوري»

حثت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين على ضرورة تسجيل قراءة عداد المياه من خلال تطبيق «قراءتي» الذي أطلقته لتسيجل قراءات عداد المياه، وذلك في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، لذا يبحث البعض عن كيفية دفع دفع فاتورة المياه أونلاين لإنجاز الخدمة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، يوضح التقرير التالي كيفية دفع فاتورة المياه أونلاين.

دفع فاتورة المياه أونلاين

ويمكن دفع فاتورة المياه أونلاين من خلال عدة طرق، بدلا من الذهاب إلى مقار الشركات وتجنبا للزحام، لسداد المستحقات المقررة عليهم، تفاديا لتعرضهم للغرامة أو انقطاع المياه.

خطوات دفع فاتورة المياة أونلاين 2023

ووفق المعلن من قبل الشركة القابضة، فإن خطوات دفع فاتورة المياه أونلاين كما يلي:

- يمكن سداد فاتورة المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية المنتشرة بمختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية.

- يمكن سداد فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وهواتف الأيفون على نظام IOS.

- يمكن كذلك تحميل تطبيق «125-HCWW» ثم اتباع الخطوات التالية: إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، واختيار الشركة التابع لها، وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة بالشخص، بعدها تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة»