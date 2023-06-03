كيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه لشهر يونيو 2023

يجري مشتركو إدارات وفروع وشبكات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات البحث عن الطرق التي وفرتها الشركة القابضة للبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2023 لمستخدمي عدادات المياه التقليدية والقديمة.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه بالاسم فقط يونيو 2023

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها مشتركو شركات المياه من مستخدمي العدادات التقليدية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو الجاري 2023 بـ«الاسم فقط» بجميع الفروع والإدارات التابعة للشركات التابعة لها بالمحافظات.

الخطوة الأولى

تتم من خلال دخول المشترك على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي الخاص بمحافظة المستخدم.

الخطوة الثانية

تتم من خلال قيام المشترك باختيار المنطقة التابع لها، ثم إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة بشكل صحيح، واستيفاء باقي البيانات، التي تتضمن العديد من المعلومات حول حساب فاتورة المياه، مثل رقم «الفرع، الحساب، المجموعة».

الخطوة الثالثة

وهي آخر الخطوات وتتم من خلال الضغط على زر البحث، وبعد إجراء تلك الخطوة يمكنك الانتظار إذ لا يستغرق أكثر من دقيقة حتى تظهر أمامك تفاصيل فاتورة المياه التي تريدها.

دليل خدمات المياه والصرف

وتقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الخدمات الجماهيرية للمشتركين من خلال دليل الخدمات منها توصيل خدمة مياه الشرب و الصرف الصحي «بعداد رئيسي» أول مرة «نشاط منزلي» وتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي «بعداد رئيسي» أول مرة «نشاط حكومي».