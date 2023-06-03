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الاستعلام عن فاتورة المياه بالقليوبية إلكترونيا.. إليك الخطوات

كتب:

إبراهيم الديهي
01:59 م | السبت 03 يونيو 2023
الاستعلام عن فاتورة المياه بالقليوبية

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقليوبية

مع الأيام الأولى من شهر يونيو يبحث الآلاف من المستخدمين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقليوبية بعد أن أطلقت الشركة عددا من الخدمات الإلكترونية أون لاين تسهيلا على لمواطنين من أبناء المحافظة، لمنع الزحام الشديد في فروع الشركة بسبب الطرق التقليدية في الاستعلام ودفع رسوم فاتورة كل شهر.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقليوبية

وتتيح شركة المياه، الاستعلام عن فاتورة المياه بالقليوبية وتسجيل قراءة عدادات المياه إلكترونيا من خلال الدخول علي التطبيق المخصص لذلك من هنا، واختيار مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، ومن ثم إدخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع، وذلك في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، ضمن الخطة العامة للدولة للتحول الرقمي والاستخدام التكنولوجي.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقليوبية

وبالإضافة إلى الاستعلام عن فاتورة المياه بالقليوبية إلكترونيا، فإن الشركة استطاعت إضافة عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثل الدفع الإلكتروني «فوري» لتحصيل الفواتير، كما استطاعت الشركة توفير عدد من التطبيقات الأخرى لتسهيل عملية التحول الرقمي والتسهيل على للمواطنين من أبناء محافظة القليوبية.

الجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة القليوبية، خصصت أرقام تليفون أرضي 125 وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوى أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.

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