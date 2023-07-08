خطوة بخطوة.. كيفية سداد فاتورة استهلاك المياه عن شهر يوليو

يبحث مشتركو فروع وادارات وشبكات شركات مياه الشرب بالمحافظات عن طرق سداد قيمة فاتورة استهلاك المياه عن شهر يوليو 2023 بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام بالآليات التي وفرتها الشركة القابضة للمياه للمشتركين.

سداد فاتورة استهلاك مياه الشرب عن شهر يوليو 2023 في أي وقت على مدار اليوم

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددًا من الآليات التي يجب أن يتبعها مشتركو شركات المياه من أصحاب العدادات التقليدية والقديمة لكيفية سداد قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يوليو 2023.

ولفتت إلى أنّه يمكن السداد من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS أو من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية.

خطوات تحميل تطبيق 125 على الهاتف المحمول لسداد فاتورة استهلاك المياه يوليو 2023

واعلنت الشركة القابضة أنّه يمكن للمواطن تحميل تطبيق «125-HCWW» من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live&hl=ar

وأكّدت ضرورة اتباع الخطوات التالية:

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

كيفية سداد فواتير استهلاك المياه عن شهر يوليو 2023 بشركة «فوري»

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- ادفع واستلم الايصال.