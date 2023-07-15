ضبط 10 أطنان نخالة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بمركزي أشمون والباجور، بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط 10 أطنان نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر بناحية سملاي و 1000 لتر بنزين 80 و 1000 لتر سولار بناحية شنشور بأشمون، دون اتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق وبهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح.

ضبط 5 أطنان أسمنت بمركز الشهداء

كما تمكنت الحملات التموينية، من ضبط 5 أطنان أسمنت مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بالشهداء بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة بالأسواق، وتحرير محاضر جنح بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام، جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

حملات تموينية مكثفة في محافظة المنوفية

وقال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 398 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 181 محضر مخالفات مخابز، و217 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها في تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.