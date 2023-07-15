جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ أدبي

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ أدبي، حيث تبدأ الامتحانات 22 يوليو حتى 2 من أغسطس المقبل، وذلك على مستوى جميع المعاهد الأزهرية الثانوية في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ.

جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ

إليكم جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ أدبي، وهو كالتالي:

- السبت 22 يوليو، مادة الفقه تبدأ من 9 صباحا حتى الساعة 11، ومادة التاريخ وتبدأ من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30.

- الأحد 23 يوليو، مادة النحو وتبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11، ومادة والتوحيد وتبدأ من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30.

- الاثنين 24 يوليو، مادة التفسير وعلومه تبدأ من 9 صباحا حتى الساعة 11، ومادة علم النفس تبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الثلاثاء 25 يوليو، مادة الحديث وعلومه تبدأ من 9 صباحا حتى الساعة 11، ومادة الجغرافيا وتبدأ من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 26 يوليو، مادة اللغة الأجنبية الأولى، تبدأ من 9 صباحا حتى الساعة 12، ومادة التربية الفنية تبدأ من الساعة 12:30حتى الساعة 1:30.

- السبت 29 يوليو، مادة القرأن الكريم، وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، ومادة اللغة الأجنبية "الثانية" ،وتبدأ من الساعة 11:30وحتي الساعة 1:30.

- الأحد 30 يوليو، مادة البلاغة، وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، ومادة "المنطق" ،وتبدأ من الساعة 11:30وحتي الساعة 1:30.

- الأثنين 31 يوليو، مادة الصرف، وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، ومادة "الإنشاء"، وتبدأ من الساعة 11:30وحتي الساعة 12:30.

جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ

كما يتم استكمال جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ، وذلك خلال شهر أغسطس كالتالي:

- الثلاثاء 1 أغسطس، مادة الأدب والنصوص والمطالعة، وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، ومادة الثقافة الإسلامية، وتبدأ من الساعة 11:30وحتي الساعة 12:30.

- الأربعاء 2 غسطس، مادة الحاسب الألي، وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، ومادة المستوي الرفيع وتبدأ من الساعة 11:30وحتي الساعة 1:30.