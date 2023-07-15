مدير مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة: اقتربنا من تسليم مبنى الكنيسة

قالت سارة محمد فضل، مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية، إنّ مبنى الكنيسة في مدينة العلمين الجديدة شارف على التسليم، موضحةً: «ملتزمون بتاريخ تسليم معين، ومعدلات الإنجاز تسير وفقا لما كان مخططا له».

نلتزم بمواعيد الافتتاح والزيارات وغيرها

وأضافت مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، «نلتزم بمواعيد الافتتاح والزيارات وغيرها، وأعمل في هذا المشروع ككل منذ 5 سنوات عندما كان صحراء، وعملت في مبانٍ أخرى».

التزام بمواعيد تسليم المشروعات

وتابعت مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية، «كان هناك ضغط في فترات كبيرة وبخاصة مواعيد التسليمات، كما أننا لا نلتزم بإجازات كثيرة، حتى نقوم بالتسليم في المواعيد المحددة، كما أننا لا نتحكم في ظروف العمل بشكل كامل، لذلك فقد كنا نكثف من مجهوداتنا طيلة الفترة الماضية».

260 فدانا مساحة المدينة التراثية

من جانبه، قال مهندس بإحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات بالمنطقة التراثية، «نحن جزء كبير من المنطقة، ومعنا نحو نصف المدينة التي تبلغ مساحتها 260 فدانا، بينما ننفذ نحن مشروعات على ما يزيد عن 140 فدانا، ونعمل في المسجد الذي اكتمل تشطيبه والرئيس حضر افتتاحه والمنطقة التجارية التي تجاوز المسجد انتهت أشغالها بالكامل أيضا».