مراسل «DMC»: إقامة عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو في مهرجان العلمين

كشف محمد سعد، مراسل قناة «DMC»، آخر مستجدات مهرجان العلمين 2023، قائلا إن هناك العديد من الفعاليات التي ستقام في مهرجان العلمين الجديدة خلال الفترة المقبلة منها عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، بجانب الحفلات الفنية والغنائية الكبيرة ويحيها الموسيقار الكبير عمر خيرت، إضافة لحفلة للفنانة إليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وتامر حسني.

حفلات وفعاليات في مهرجان العلمين

وأضاف «سعد»، أن هناك العديد من الحفلات والفعاليات ستكون في مدينة العلمين الجديدة، خاصة أن الأجواء رائعة، والزائرين كلهم مستمتعون بالمهرجان، خاصة أن هناك زائرين من كل أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الجميع مستمتع وسعيد بمدينة العلمين الجديدة، متابعا: «قابلت مع عدد من الجنسيات العربية في المدينة من السعودية والإمارات والكويت ودول أوروبية، والجميع مستمتع وسعيد بالمدينة، وعندما تحدثت مع أحد المواطنين السعوديين قال إنه سعيد والمدينة عالمية على أرض مصرية، وأنه يشعر بأنه موجود في بلد أوروبية».

مدينة الفنون والثقافة

وأكد أن هناك استعدادات كبيرة من العلمين الجديدة للاحتفالات، من حيث البنية التحتية ومن الجهات المنظمة العالمية، خاصة أن مدينة العلمين الجديدة تحتوي على مدينة الفنون والثقافة، المجهزة لاستقبال الأحداث الفنية والغنائية.