أحمد حسن: العلمين الجديدة مدينة رائعة على أرض مصر (فيديو)

قال أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، إنه سعيد جدا ببطولة «تحدي الجيل الذهبي»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، موضحًا: «لدينا هنا لاعبون كُثر حققوا إنجازات ونجاحات لبلدهم وأنديتهم، سعيد جدا بكل الكباتن المشاركين، لأن هذا التجمع لم يحدث منذ فترة».

أحمد حسن: البطولة ودية لكننا نلعب بجدية

وأضاف لاعب المنتخب الوطني السابق، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، «أنا سعيد جدا باستعادة الذكريات، والجميع هنا مستمتع بالمنافسة الموجودة، البطولة ودية لكننا نلعب بجدية».

مصر تشهد نجاحات كثير

وتابع لاعب المنتخب الوطني السابق، «كلنا سعداء بما يحدث، وندعو الجميع إلى المجيئ لمدينة العلمين الجديدة، لأن مصر تشهد نجاحات كثيرة، نلعب هنا حتى نجعل الناس سعداء، لكننا نريد إرسال رسالة مفادها أن هناك مدينة جديدة رائعة أصبحت على أرض مصر، وأنا سعيد بأن هناك سياحة أجنبية موجودة، ودورنا المجتمعي هو مساندة بلدنا في الترويج السياحي من خلال هذا النوع من المباريات».