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رئيس هيئة «تعليم الكبار»: 903 آلاف شخص تحرروا من الأمية خلال عام 2023

كتب:

كريم روماني
12:49 م | السبت 15 يوليو 2023
الدكتور محمد ناصف

الدكتور محمد ناصف

شهد الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين بمنشية القناطر بمحافظة الجيزة، وأكّد خلال كلمته، أنَّ الشباب هم لسان الأمة الناطق عقلها المفكر ويدها البانية.

مصر تبنى بالعلم

وأكّد «ناصف»، أنَّ مصر تبني بالعلم وما حدث في الثمان السنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهي مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشار إلى ما حدث هذا العام في ملف محو الأمية إذ أن أكثر من 903 آلاف شخص تحرروا من الأمية، مرجعًا ذلك إلى أبناء الهيئة المخلصين والجهات الشريكة، مؤكداً أنَّ النجاح منظومة متكاملة ولا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.

القضاء على الأمية

وأضاف أنَّ الاتجاهات العالمية الحديثة تركز على محو الأمية الأسرية، ويعني ذلك أن كل أسرة أو مؤسسة بها متعلمين عليهم تعليم غير المتعلم حتى نستطيع القضاء على الأمية خلال عام.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.