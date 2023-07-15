بدأت اختبارات القدرات للكليات التي تشترط تلك الاختبارات للالتحاق بها، ومن بينها كلية الفنون الجميلة، التي تقيس اختباراتها مدى استعداد الطالب على التخيل والابتكار الفكري والمهاري، وإدراك النسب السليمة للجسم البشري والقدرة على تنظيم الأفكار والأشكال، مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني، والظل والنور عن طريق التظليل، وفقًا لما ذكرته الكلية.

تفاصيل اختبار قدرات كلية فنون جميلة والأسئلة بالدرجات

ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، فإن تفاصيل اختبار قدرات كلية فنون جميلة والأسئلة بالدرجات، جاءت على النحو التالي:

الاختبار المهاري

- زمن الاختبار المهاري 150 دقيقة ويبدأ من الساعة 10 صباحا ولا يحق لأي طالب دخول الامتحان بعد الموعد المحدد نهائيا أيا كان السبب.

- ينقسم الاختبار المهاري إلى عدد سؤالين مهاري (الاسم + التصميم الابتكاري).

سؤال الرسم من 60 درجة

واستكمالا لتفاصيل اختبار قدرات كلية فنون جميلة والأسئلة بالدرجات، فسؤال الرسم، موضوع واحد يهدف في قياس مستوى تعبير الطالب الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة، في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات التظليل المختلفة.

سؤال التصميم الابتكاري من 40 درجة

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والبتاكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الاثنين معا في مساحة 15 في 20 سم.