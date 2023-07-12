كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن موعد امتحان قدرات فنون جميلة وتطبيقية 2023-2024، ويشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات، المقرر أن تبدأ السبت المقبل من خلال التسجيل لها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

موعد امتحان قدرات فنون جميلة وتطبيقية 2023-2024

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، استعدادات اختبارات القدرات 2023 للطلاب الحاصيلن على شهادة الثانوية العامة، موضحة أن موعد امتحان قدرات فنون جميلة وتطبيقية 2023-2024، السبت المقبل بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ومن ثم يتجه الطالب للكلية لسداد المصروفات الخاصة بالاختبارات ومعرفة موعدها والتجهيزات الخاصة بها.

تنسيق الجامعات 2023

بدوره، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ الموقع الإلكتروني سيبدأ السبت المقبل، استقبال رغبات الطلاب للتسجيل لاختبارات القدرات، وسيتم تشغيل الموقع تجريبيا للتسجيل قبل الموعد المحدد بساعات قليلة.