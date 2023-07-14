امتحان قدرات فنون جميلة الأقصر 2023.. الخطوات والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تفاصيل التقدم لامتحان القدرات لتأهيل طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكلية في العام الدراسي المقبل 2023- 2024، كما أعلنت خطوات التسجيل في الاختبارات عن طريق التنسيق الإلكتروني، إذ تبدأ غدا السبت 15 يوليو، فتح باب التسجيل وينتهى 27 من الشهر نفسه.

المستندات المطلوبة لامتحان القدرات

- بطاقة التسجيل من موقع التنسيق.

- رقم الجلوس وصورة رقم الجلوس.

- صورة شخصية لكل اختبار.

- إيصال فوري بتسديد رسوم الاختبار البالغة 650 جنيها.

- صور الرقم القومي.

خطوات التسجيل لامتحان القدرات

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى موقع تسجيل اختبارات القدرات.

- يقوم الطالب ببدء تسجيل القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس على الرابط من https://tansik.digital.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة).

-تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة.

- يقوم الطالب بتحديد نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

مدة اختبار القدرات

وأوضح الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية بجامعة الأقصر، أنه بالنسبة لاختبار القدرات، سيكون عبارة عن اختبارين الأول؛ رسم بالقلم الرصاص مدته ساعة والثاني؛ تصميم ابتكاري ألوان فولوماستر، ومدته ساعة ونصف، ومدة الاختبارين ساعتين ونصف ولا يوجد فاصل بينهما، مؤكداً أنه جرى إلغاء الامتحان المعرفي هذا العام، والاكتفاء بالامتحان المهاري، مشيراً إلى أن الحضور لأداء الاختبارات بالكلية بشارع خالد بن الوليد وسط مدينة الأقصر، يكون قبل موعد الاختبارات بنحو ساعتين لإنهاء الإجراءات الإدارية.

وأشار عميد فنون الأقصر، إلى أن درجات الاختبارين موزعة كالتالي: 60 درجة لاختبار الرسم، و40 درجة لاختبار التصميم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الاختبارات بدءا من يوم 16 يوليو حسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات.