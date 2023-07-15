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هل كلية التمريض لها اختبار قدرات؟.. الأعلى للجامعات يرد

كتب:

أحمد أبوضيف
10:45 ص | السبت 15 يوليو 2023
هل كلية التمريض لها اختبار قدرات؟

هل كلية التمريض لها اختبار قدرات؟

أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي عن تساؤل هل كلية التمريض لها اختبار قدرات؟ لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، ليؤكد مصدر مطلع إلغاء اختبارات القدرات 2023 لكليات التمريض وعددًا من الكليات الأخرى.

هل كلية التمريض لها اختبار قدرات؟

وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن الكليات التي يحق لها أداء اختبارات القدرات 2023 في الوقت الحالي، وهي كليات الفنون التطبيقية- وكلية الفنون الجميلة «عمارة»، وكلية الفنون الجميلة «فنون»، وكلية التربية الفنية، وكليات التربية النوعية تخصص تربية فنية، وكلية التربية الموسيقية، وكلية التربية النوعية «مسرح تربوي»، وكلية التربية الرياضية.

اختبار القدرات 2023 لكلية تمريض

وأوضحت المصادر، أن الهدف من إلغاء اختبارات القدرات 2023 لكليات التمريض والجامعات التكنولوجية والإعلام وغيرها من الكليات الهدف منه هو إتاحة الفرصة للطلاب الالتحاق بالكليات التي تناسب قدراتهم و إمكانياتهم.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.