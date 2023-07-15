محمد فضل: الأهلي حاول التعاقد مع إمام عاشور قبل انتقاله للزمالك

قال محمد فضل لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، إن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي مميز للغاية، واستطاع التعامل مع اللاعبين بالشكل الأمثل، لذلك فقد استحق الفوز على الزمالك بنتيجة 1/4 في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري العام.

إمام عاشور فهو لاعب مميز للغاية وصغير السن

وأضاف لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، «بالنسبة لإمام عاشور فهو لاعب مميز للغاية وصغير السن، وعندما كنت مديرا للتعاقد في النادي الأهلي حاولنا التعاقد معه قبل انتقاله للزمالك، والأهلي أدرى بالظروف، سيفيد الأهلي كثيرا وسيستفيد كثيرا، لكني كنت أتمنى أن يستمر في مشواره الاحتراف، ونفسي يبقى في 100 محمد صلاح، وطبعا إمام عاشور صفقة قوية».

إمام عاشور قدامه تحدي كبير

وتابع لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، «إمام عاشور مختلف عن حمدي فتحي، ولو كل الفريق مشي وتعاقد مع 11 لاعبا آخر الفريق هيكسب بطولات لأن في سيستم موجود، وبالتوفيق لإمام لأن قدامه تحدٍ كبير».

ميكالي مدرب مميز استطاع تأسيس فريق قوي

وحول تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس، قال «فضل»، «إن ميكالي مدرب مميز للغاية، في البداية لم تكن هذه وجهة نظري، لكنه استطاع تأسيس فريق قوي، وكنت أتوقع ألا نفوز ببطولة أفريقيا لأننا سنلعب ضد المغرب، لعبنا جيدا، ولكن الطرد كان له رأي آخر».