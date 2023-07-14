عاجل.. أول تعليق من مدرب «الأهلي» على صفقة إمام عاشور.. وشوبير يفجر مفاجأة

عبر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته باقتراب إمام عاشور، لاعب المنتخب المصري المحترف في ميتلاند الدنماركي، من الانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أنه لاعب مميز وله قدرات كبيرة.

سامي قمصان: إمام عاشور إضافة للأهلي

وأضاف قمصان في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس 1» أنه يملك علاقة جيدة بـ إمام عاشور، مشيرًا إلى أنه عقب صعود حرس الحدود للدوري موسم 2018/2019، نجح في ضم اللاعب لصفوف الفريق وكان أول صفقة تعاقد معها لذلك يعرف قدراته.

ووجه مدرب الأهلي رسالة لإمام عاشور قائلًا: «إن شاء الله تكون إضافة كبيرة وتنافس زملاءك وتقدم شيء لجماهير الأهلي الذي ينتظر منك الكثير في الفترة المقبلة».

إمام عاشور يقترب من الأهلي

واقترب الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي، وذلك بحسب الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة يوم الأحد أو الإثنين المقبل.