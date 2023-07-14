عاجل..شوبير يكشف موعد تقديم الأهلي رسميًا لصفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم منتخب مصر السابق، عن تقديم النادي الأهلي لصفقة إمام عاشور، لاعب المنتخب المصري المحترف في ميتلاند الدنماركي، مؤكدًا أن الأحمر أنهى اتفاقه مع النادي الدنماركي بنسبة 100%.

شوبير: إمام عاشور في الأهلي

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس» أن الأهلي سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي أحد يومي الأحد أو الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أنه هناك تفكير في تقديم الصفقة.

تقديم إمام عاشور في الأهلي

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الأهلي يبحث عن طريقة مختلفة من أجل تقديم الصفقة للجماهير تليق باللاعب والنادي ليصبح اللاعب رسميًا في صفوف القلعة الحمراء.

وأشار إلى الأهلي أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع ميتلاند الدنماركي موضحًا أن إمام عاشور أصبح لاعبًا في الأهلي بنسبة 100% وينتظر وصول الاستغناء الخاص به فقط.

ماذا قدم إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي

وانضم إمام عاشور لصفوف ميتلاند الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليلعب 7 مباريات فقط مع الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به وأنهت موسمه وسجل خلالها هدفين.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع إمام عاشور وناديه ميتلاند الدنماركي من أجل ضم اللاعب بعد أدائه المميز في الفترة الماضية، وذلك بحسب تقارير المصادر والتقارير الإعلامية المختلفة.