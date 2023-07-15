مصرع طفل صعقا بالكهرباء بمركز أبو كبير بالشرقية

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء اليوم السبت، بقرية السواقي بنطاق دائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو كبير باستقبالها الطفل «محمد.ت» البالغ من العمر 12 عاما، ويقيم قرية السواقي دائرة مركز أبو كبير جثة مفارقا الحياة جراء تعرضه لصعق كهربائي بمنزله.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ومعرفة أسباب الوفاة.

تسليم الجثمان والتصريح بالدفن

وكانت الجهات المختصة انتهت من كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأمرت بالتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه فيما يستعد الأهالي لتشييع جثمان الطفل المتوفى بقرية السواقي بمركز أبو كبير.