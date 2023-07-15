الأهلي يعلن رسميا عن صفقة إمام عاشور في هذا الموعد

استقر مسؤولو النادي الأهلي عن موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك سابقًا، ليكون أولى صفقات النادي الرسمية في الميركاتو الصيفي 2023.

وينشر لكم «الوطن سبورت» موعد إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور بشكل رسمي، وتوقيت انضمام اللاعب لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

صفقات الأهلي.. موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إنه سيتم الإعلان عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام اليوم أو غدًا الأحد، وسيكون عبر منصات النادي الرسمية.

وأوضح المصدر أن اللاعب التقط الصور التذكارية الخاصة بانضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء، بالإضافة إلى تصوير الفيديو الخاص بتقديم الصفقة يوم الأربعاء الماضي، قبل ساعات من لقاء القمة الذي أقيم الخميس الماضي.

وأتم أنه من المقرر انضمام إمام عاشور إلى تدريبات الفريق عقب مواجهة المقاولون العرب والمقرر لها غدًا الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع إمام عاشوروحصلت إدارة النادي الأهلي على توقيع إمام عاشور لمدة 5 سنوات قادمة قادمًا من ميتلاند الدنماركي، إذ دفع الأهلي للنادي الدنماركي ما يقارب من 3 ملايين دولار على أن يحصل إمام عاشور على راتب يصل إلى 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وتعاقدت إدارة النادي الأهلي مع إمام عاشور، لتعويض رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.