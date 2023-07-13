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عاجل.. مصدر في الزمالك يرد على قرب انضمام إمام عاشور للأهلي

كتب:

شادي ممدوح
05:01 ص | الخميس 13 يوليو 2023
نادي الزمالط

نادي الزمالط

علق مصدر داخل نادي الزمالك على اقتراب انضمام إمام عاشور المحترف بصفوف ميتلاند الدنماركي ولاعب الفريق الأبيض السابق، لصفوف الأهلي، مشددا على أن القلعة البيضاء لن تقف على أي لاعب.

رد فعل الزمالك بعد اقتراب إمام عاشور

وقال المصدر في تصريح لـ «الوطن سبورت»: «مفاوضات إمام عاشور مع الأهلي وبيراميدز كانت مفاجأة، رغم أن إدارة النادي الأبيض استقبلت اللاعب في التدريبات خلال الفترة الأخيرة وكاتن ترحب بفكرة عودته حال إنهاء تعاقده مع ناديه الدنماركي».

وأشار: «إمام عاشور أصبح خارج حسابات إدارة الزمالك منذ أن تجاهل دعوة مسؤولي النادي الأبيض للجلوس والاتفاق على طريقة تخليص نفسه من ميتلاند، عمومًا القلعة البيضاء والفريق لم ولن يقف على أي لاعب».

يذكر أن إمام عاشور، أصبح على بعد خطوة من الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ويحتاج الفريق الأحمر إلى التعاقد مع لاعب بخط الوسط، لتعويض غياب حمدي فتحي، الذي انتقل لصفوف الوكرة القطري.

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بقلم شادي ممدوح