إعادة ضخ مياه الشرب لمنطقتين في مطروح بعد انقطاعها عدة أيام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، برئاسة المهندس إبراهيم خالد رئيس الشركة عودة ضخ مياه الشرب في منطقتين في مدينة مرسى مطروح مرة أخرى، بعد توقف الضخ عنهما منذ عدة أيام، في الفترة المسائية.

مواعيد ضخ مياه الشرب

تأتي مواعيد ضخ مياه الشرب في مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، حسب جدول الشركة في منطقة غرب المدينة من الساعة 2 م حتى الساعة 8 م، ومنطقة مسجد النور قبلي من الساعة 2.30 م حتى الساعة 7:30 م.

جداول ضخ مياه الشرب في مطروح

وأكدت شركة مياه مطروح أن نظام ضخ المياه يجري من خلال جداول يتم وضعها بشكل يومي لفتح المياه وضخها لبعض المناطق السكنية، تباعاً بشكل يومي، لتوزيع المياه على الأحياء في أرجاء المدينة شرق المدينة وغرب المدينة، وخط عجيبة، وخط 88، والسواني مرتفع والسواني منخفض، والملاحة بحري والملاحة قبلي، والمنطقة الرابعة، ومنطقة وادي الرمل.