وفد البنك الدولي يبحث سبل تطوير ترعة السويس لتوفير مياه الشرب للمواطنين

بحث اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مع وفد البنك الدولي وممثلي وزارة الري، آليات تطوير ترعة السويس للمياه العذبة، والتي تغدي المحافظة والقطاع الريفي بحي الجناين بمياه تُستخدم في ري الرقعة الزراعية.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، استقبل اليوم المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية لري مدن القناة، والمهندس رضا عبد الشافي مدير ري الإسماعيلية وغرب سيناء، والمهندس محمد عمر مكرم معاون وزير الري، والدكتورة نوران أشرف خبير معالجة المياه بالمكتب الفني لوزير الري، ووفد من ممثلي البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

تطوير ترعة السويس

وجاء اللقاء في إطار مناقشة واستعراض، البحوث والدراسات الجارية، لوضع الآليات اللازمة لتطوير ترعة السويس، في إطار حرص المحافظة على كمية وجودة مياه الشرب والري، وفقاً لمتطلبات الخطة التنموية المستقبلية للمحافظة.

وتناولت المناقشات أهمية تطوير ترعة السويس، كونها شريان حيوي مهم على طريق التنمية المستقبلية، وتوفير مياه الشرب، وفقا للمستوى والكمية المخطط لها من قبل المحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة مروة بدير مدير هندسة الري بالسويس، والمهندس محمود زهرة مدير عام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس.