محافظ قنا يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بفصول مدرسة مياه الشرب والصرف

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الحد الأدنى لمجموع القبول بفصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، للعام الدراسي الجاري، على أن يكون 278 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه من المقرر قبول 50 طالبا، منهم 40 من أبناء محافظة قنا في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا 2023، و10 طلاب من محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، على أن لا يكون الطالب متقدم في إحدى هذه المحافظات إلى مدرسة أخرى بنفس التخصص، وفي حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق في استكمال بقية إجراءات التقدم.

اختبارات مدارس مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

وأضاف أنه يجرى المفاضلة بين الطلاب المتقدمين بمجموع الشهادة الإعدادية 2023 الحاصل عليها الطالب هذا العام، والدرجة الحاصل عليها الطالب في الاختبارات التي يعقدها بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفي حالة تساوى الطلاب في المجموع ونتيجة الاختبار ستكون الأولوية للأصغر سنا، وفي حالة التساوى تكون المفاضلة بينهم بترتيب الحروف الأبجدية للطلاب.