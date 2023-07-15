عناوين فروع خدمة العملاء لتلقي شكاوى مياه الشرب بسوهاج.. 11 مركزا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق تلقيها شكاوى وخطوات تواصل المواطنين مع مراكز خدمة العملاء التابعة لها.

وأوضحت أنها تتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول عبر الرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125» أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني لبحثها وحلها على الفور.

تقديم الخدمات لجميع المواطنين بأعلى معايير الجودة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر المنشور، عناوين ومراكز خدمة العملاء الواقعة بنطاق الشركة لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين بأعلى معايير الجودة.

كيفية التواصل مع مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

مركز خدمة عملاء سوهاج

العنوان: مدينة سوهاج ـ 36 شارع التحرير أمام نادي المعلمين.

مركز خدمة عملاء طما

العنوان: محطة طما الرئيسية ـ بجوار مركز الشرطة

مركز خدمة عملاء طهطا

العنوان: مقر فرع صيانة طهطا ـ شارع صلاح سالم ـ أمام الكوبري العلوي

مركز خدمة عملاء جهينة

العنوان: المحطة الرئيسية جهينة ـ شارع البساتين الشرقي

مركز خدمة عملاء المراغة

العنوان: محطة المراغة القديمة ـ شارع الجلاء

مركز خدمة عملاء ساقلتة

العنوان: محطة ساقلتة الارتوازى - شارع التحرير

مركز خدمة عملاء جرجا

العنوان: مقر فرع صيانة جرجا – شارع عبدالمجيد مصطفى

مركز خدمة عملاء البلينا

العنوان: محطة مياه الصهريج - شارع الشهيد محمد الأمير ـ بجوار سنترال البلينا

مركز خدمة عملاء دار السلام

العنوان: محطة مياه دار السلام المطورة ـ بجوار الفاروقية

مركز خدمة عملاء المنشاة

العنوان: محطة مياه المنشاه النقالى ـ بجوار مأمورية الضرائب العامة

مركز خدمة عملاء أخميم

العنوان: محطة الرفع الرئيسية رقم 1 بالخلوة ـ بجوار مسجد الخلوة