«الصحة»: 3 أعراض تدل على الإصابة بسرطان القولون.. منها الإمساك

حددت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بسرطان القولون، وقالت في تقرير رسمي لها إن أعراض الإصابة بسرطان القولون تتمثل في ظهور دم فى البراز والشعور بالإمساك ونقص حاد في الحديد، لافتة الى أهمية طلب الرعاية الطبية على الفور عند ظهور هذه الأعراض، لافتة إلى أنه كلما تم الكشف مبكرا كلما أسهم ذلك فى رفع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 90%.

أعراض الإصابة بسرطان القولون

وتابعت وزارة الصحة والسكان حملة «100 يوم صحة» ودورها الرئيسي هو رفع الوعى الصحي لدي المواطنين والحث على الكشف المبكر لدي المواطنين، لافتة إلى أن الحملة تعمل داخل الوحدات الصحية بشكل يومي من الساعة التاسعة إلى الساعة التاسعة مساءً، مشيرة الى أنه يمكن الاطلاع على أقرب وحدة صحية من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة 105، والكشف والعلاج مجانا بالمبادرة الصحية 100 يوم صحة.

أسباب الإصابة بسرطان القولون

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أسباب الإصابة بسرطان القولون، لافتةً إلى أنه يحدث نتيجة طفرة فى الحمض النووي الموجود في خلايا القولون أو المستقيم.

وأضافت أن هناك عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون منها معدل العمر، فتزيد حالات الإصابة بسرطان القولون مع تقدم العمر خاصة بعد عمر الـ50 عاما، والتاريخ المرضي للعائلة، والأمراض المعوية، لافتة إلى أن التغذية غير السليمة تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون.