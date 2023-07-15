«الصحة» تحذر مرضى الكلى من 5 أعراض متأخرة: اذهب لأقرب مستشفى فورا

حذرت وزارة الصحة والسكان من ظهور 5 أعراض متأخرة على مرضى الكلى، مشيرة إلى أنه حال ظهورها لابد من التوجه مباشرة الى المستشفى، وعدم التأخر في طلب الرعاية الطبية.

أعراض مهمة تستوجب التوجه للطبيب فورا

وحددت وزارة الصحة والسكان الأعراض في الغثيان، والقيء، وفقدان الشهية، وحكة الجلد، والإرهاق الشديد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض الكلي، لافتة الى أهمية المشاركة في حملة «100 يوم صحة»، والتي تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا في الوحدات الصحية، والمؤسسات والميادين العامة، لافتة الى أن الخط الساخن للوزارة يمكن من خلاله معرفة أقرب وحدة والاستفادة من الخدمات الصحية للمبادرة مجانا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن اسباب أخري للإصابة بمرض الكلى، والتي يجب الحذر، ومنها التدخين والسمنة، وحدوث قصور في القلب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن على مرضى الكلي ضرورة إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري للوقاية من أي مضاعفات صحية.

أهداف التنمية المستدامة

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة، من خلال تكثيف الحملات والمبادرات، ورفع درجة الوعي الصحي لدى المواطنين بالكشف المبكر، والبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئة التي تؤثر على أجهزة الجسم.