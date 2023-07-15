ينتظر العديد من طلاب الثانوية الأزهرية علمي بنات 2023، إعلان أسماء الكليات والمعاهد المتاحة، والتي سيتمّ تحديدها وفقًا لدرجات القبول بالكليات وإعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 والمجموع الحاصل عليه طلاب الثانوية الأزهرية علمي بنات.

وتنشر «الوطن» الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي بنات كالآتي:

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي بنات

- كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم: «بني سويف- المنصورة- الزقازيق- الإسكندرية- سوهاج- كفر الشيخ- بورسعيد - الخانكة - القرين- السادات- فصول الفيوم».

- كلية التربيـة للبنات بالقاهرة ومدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في إحدى التخصصات الآتية: الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

- كلية البنات الإسلامية بأسيوط.

- كليات البنات الأزهرية: بالعاشر من رمضان والمنيا الجديدة- وطيبة الجديدة بالأقصر- وأسوان.

- كليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية وأسيوط.

- كليتا الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية.

- كلية التربية الرياضية بنات بالخانكة: تقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية (علمي وأدبي).

- كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا.

- كلية العلوم بالقاهرة.

- كلية التمريض للبنات بالقاهرة.

- كلية التربية بنات بأسيوط.

ختام امتحانات الثانوية الأزهرية

اختتم طلاب الثانوية الأزهرية 2023، امتحانات نهاية العام، يوم الأربعاء الماضي، بمادة التفسير لطلبة القسم العملي، كما اختتم طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الأحد الماضي بمادة اللغة الفرنسية، وطلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية، بمادة اللغة الإنجليزية.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بدء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، اليوم السبت، كما تمّ إرسال 22428 خطابًا للمعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية.