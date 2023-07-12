الثانوية الأزهرية 2023.. ختام الامتحانات وموعد أعمال التصحيح

اختتم طلاب الثانوية الأزهرية 2023، امتحانات نهاية العام، اليوم، بمادة التفسير لطلبة القسم العملي، كما اختتم طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الأحد الماضي بمادة اللغة الفرنسية، وطلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية، بمادة اللغة الإنجليزية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، السبت المقبل، كما تم إرسال 22428 خطابا للمعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في 16 مركزا على مستوى الجمهورية.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وأوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في بيان، أنه تم اختيار المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح في امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لتصحيح نماذج الإجابات لـ143 ألف طالب، مشددا على ضرورة التنبيه على المنتدبين لأعمال التصحيح بالتدقيق ومراجعة نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

الثانوية الأزهرية 2023

وأكد أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الثانوية الأزهرية 2023، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وتضمنت الأماكن المنتدبين إليها، كما تم مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب للتصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح يضم التعليمات الخاصة بالتصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمالهم على أكمل وجه.