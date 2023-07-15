العثور على أنثى دولفين نافقة بشاطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ العثور على أنثى سمكة دولفين نافقة، بشواطئ مصيف بلطيم، حيث بلغ طولها 215 سم، ومساحة محيطها 70 سم، وتبين من خلال الكشف الظاهري عليها بمعرفة علماء الأحياء المائية إصابتها في منطقة البطن، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة.

تشكيل لجنة من علماء الأحياء المائية لنقل الدولفين

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، أحد علماء علوم البحار، وعضوية 9 أعضاء من علوم البحار، ومن محمية البرلس الطبيعية، وممثلين لجهات متعددة، وجرى نقلها لمحطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، تمهيداً لمعرفة سبب نفوقها، وتحنيطها، وتعظيم الاستفادة منها.

مصيف بلطيم في كفر الشيخ

وفي 2008 استقبل شاطئ مصيف بلطيم أنثى ضخمة نافقة للحوت الأحدب، وهي من الحيوانات المائية النادرة.