بسام راضي أمام «الشيوخ الإيطالي»: مصر تستضيف 9 ملايين من جنسيات مختلفة

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، إنَّ مصر تستضيف نحو 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة نسميهم في مصر بالضيوف ولا يعيشون في معسكرات لاجئين ولكن يتمتعون بكل الحقوق الأساسية من عمل، وتجارة، وتنقل، وتملك بجانب إخوانهم المصريين، وتلك هي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من منطلق إنساني وأخلاقي بالمقام الأول.

وأضاف السفير بسام راضي، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أنَّ «هذا العدد ازداد في الفترة الأخيرة بسبب أحداث السودان»، مستعرضًا جهود مصر الناجحة منذ عام 2016 في منع أي حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت، أنَّ السفير بسام راضي أكّد أنَّ من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية بل يخرج من دول أخرى مجاورة بشكل غير شرعي.

كما شدد السفير المصري على أنَّ حل مشكلة الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو من خلال التعامل الأمني، بل يتناول علاج أساس المشكلة، الأمر الذي يتوجب معه على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في إفريقيا، خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الإفريقية كالطرق الدولية، وخطوط السكك الحديدية، والخطوط الملاحية والتي ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة إفريقيا، وتوفر فرص عمل بما يسهم في تقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية.

ونوه السفير راضي أيضًا إلى أنَّ أوروبا لديها فرص استثمار كبرى في مصر وإفريقيا عن طريق تشغيل كبرى شركاتها في مشروعات بنية تحتية تؤسس لتنمية واعدة وتضمن زيادة فرص العمالة وتتيح للمؤسسات الأوروبية الصناعية الحصول على عوائد كبيرة جداً من تنفيذ هذه المشروعات، وذلك في إطار شراكة «win-win» لأوروبا وإفريقيا.

وأوضح أنَّ إيطاليا دولة ذات تاريخ عريق ومؤسسة للاتحاد الأوروبي وعظيمة بإسهاماتها الحضارية للعالم والإنسانية جمعاء في جميع المجالات وهي قادرة تماماً على قيادة عملية تنموية شاملة في أفريقيا.