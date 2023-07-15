نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024.. وسداد المصروفات خلال 15 يومًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إغلاق التقديم لمرحلة رياض الأطفال في محافظة القاهرة وباقي المحافظات، مساء اليوم السبت، عبر موقع البوابة الإلكترونية لكل محافظة، على أن يتحمل أولياء الأمور مسئولية إدخال البيانات ومتابعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024؛ تمهيدا للالتحاق بالروضات المختلفة خلال العام الدراسي المقبل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 سيتم بالرقم القومي، من خلال موقع كل المحافظة في وقت لاحق.

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وأوضحت الوزارة أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال سيجرى إعلانها خلال الفترة المقبلة بعد غلق باب التقديمات في مدارس رياض الأطفال الذي استمر خلال الفترة من يوم الخميس 1 يونيو الماضي إلى يوم الجمعة 30 من نفس الشهر ثم تم مدها حتى مساء اليوم السبت، في بعض المحافظات للتيسير على أولياء الأمور وإتاحة مزيد من الوقت لخدمة المواطنين، كما حددت محافظة القاهرة رابطًا لإعلان نتيجة رياض الأطفال 2024 من هنا.

سداد المصروفات خلال 15 يومًا

وناشدت وزارة التعليم، أولياء الأمور بمتابعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 وسداد المصروفات المقررة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، وإلا سيعتبر طلب التقديم لاغيًا، إذ يدخل ولي الأمر على البوابة الالكترونية للمحافظة وخدمات التعليم أو موقع وزارة التربية والتعليم لمتابعة النتيجة، بالرقم القومي للتلميذ كما هو في شهادة الميلاد، ثم الضغط على كلمة الاستعلام.