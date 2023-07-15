كيف طورت الدولة ملف التعليم قبل الجامعي؟.. «معلومات الوزراء» يجيب

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وتحسين مخرجاته على مدار السنوات التسع الماضية، وفق ما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير صادر عنه، موضحاً أنَ اهتمام الدولة بالتعليم ظهر في حجم المشروعات التي تمّ تنفيذها لإنشاء المزيد من الفصول المدرسية خاصة في الريف، كأحد مستهدفات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إدخال أدوات تعليمية جديدة تعتمد على التكنولوجيا

أيضاً نوه مركز المعلومات إلى إدخال أدوات تعليمية جديدة تعتمد على التكنولوجيا في مختلف جوانب العملية التعليمية وغيرها بما يساعد على تقوية مهارات الفهم والابتكار إلى جانب التحصيل الدراسي.

تطوير 15 ألفاً و334 فصلاً ضمن «حياة كريمة»

- 117 ألفاً و591 فصلاً تمت إضافتها منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023.

- 150 ألف معلم تمّ الاتفاق على تعيينهم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنوياً.

- 2530 مدرسة تمّ تجهيزها إلكترونياً بجانب توفير قنوات ومنصات تعليمية.

- 15 ألفاً و334 فصلاً تمّ تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة داخل 1301 مدرسة.

- 37 ألف شاشة تفاعلية تمّ توفيرها لمدارس التعليم الثاني.

- 3.3 ملايين جهاز «تابلت» تمّ توفيرها لجميع طلاب المرحلة الثانوية.

- 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تمّ تأسيسها في 18 محافظة.

- 51 مدرسة يابانية تمّ تأسيسها في 26 محافظة.

- 20 مدرسة رسمية دولية تمّ تأسيسها لتلبي متطلبات الأسر ذات الدخل المتوسط.

- 10 مدارس تعليم فني دولية تمّ تأسيسها بجانب تأسيس أكاديمية خاصة لمعلمي التعليم الفني.