بدء استخراج تصاريح الأوكازيون الصيفي للمحال التجارية.. ينطلق 7 أغسطس

تبدأ مديريات التموين على مستوى المحافظات، اليوم، تلقي طلبات المحال التجارية الراغبة في الدخول في موسم الأوكازيون الصيفي 2023، والمقرر له أن ينطلق يوم الاثنين 7 أغسطس المقبل.

الأوكازيون الصيفي 2023

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية على المحال التي تقدم على تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023، الحصول على تصريح مشاركة من مديرية التموين في نطاق المحافظة التابع لها المحل، إذ يتم استخراج التصاريح مجانا لمن يرغب من المحال التجارية.

فيما تقوم الحملات التفتيشية من وزارة التموين على محال الأوكازيون الصيفي بتحرير محاضر مخالفة لكل محل يعلن التخفيضات دون الحصول على تصريح مشاركة من مديرية التموين التابع لها.

تخفيضات الصيف تستمر لمدة شهر

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن مدة تخفيضات الصيف ستكون شهرا منذ بدء الأوكازيون في 7 أغسطس المقبل، وأعطت وزارة التموين الحق لكل محل إعلان التخفيضات على السلع والبضائع لديه لمدة أسبوعين وهي مدة الإشتراك في الأوكازيون.

وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحال التجارية خلال فترة التخفيضات عرض السعر الفعلي للسلع قبل وبعد التخفيض في مكان واضح وظاهرة أمام المواطنين.