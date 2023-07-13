«التموين»: الأوكازيون ‏الصيفي ينطلق 7 أغسطس المقبل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد بدء التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري «الأوكازيون الصيفي».

فترة تخفيضات الأوكازيون الصيفي

تضمن قرار وزير التموين بشأن الأوكازيون الصيفي أن يكون إنطلاقه ‏يوم 7 أغسطس 2023 ويستمر لمدة شهر، مضيفا أن يكون لكل محل أسبوعين اشتراك في التخفيضات.

تصاريح المشاركة في الأوكازيون

شدد قرار وزير التموين على ضرورة ‏حصول المحال الراغبة في الاشتراك في موسم التخفيضات على موافقة وتصريح من مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية، فضلا عن الإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

محال الملابس والمصنوعات الجلدية تنضم للأوكازيون

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لـ«التموين»، معاون الوزير، إن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين، وتمنحهم فرصة شراء أكثر من منتج، وتساعد التجار في تصريف كل ‏البضائع الموجودة لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، مؤكدا أنه لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏يتضمن محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية.