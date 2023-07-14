شروط وزارة التموين للاشتراك في الأوكازيون الصيفي

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من التعليمات للمحال التجارية الراغبة في الاشتراك في الأوكازيون الصيفي 2023، والمقرر انطلاقه وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يوم 7 أغسطس المقبل.

الأوكازيون الصيفي 2023

وشملت تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، للدخول في الأوكازيون الصيفي 2023، على التالي:

** موعد بدء الأوكازيون الصيفي 7 أغسطس 2023.

** مدة الأوكازيون واستمرار التخفيضات شهرا منذ بدايته.

** لكل محل أسبوعين اشتراك في موسم التخفيضات.

** لابد من حصول المحال التجارية الراغبة في الدخول في التخفيضات على تصاريح المشاركة من مديريات التموين التابعة لها.

** إلزام المحال التجارية الإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتتنوع المحال التجارية المشتركة في تخفيضات الأوكازيون الصيفي ما بين محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية والأجهزة الكهربائية والملابس.

تلقي طلبات الأوكازيون الصيفي

ومن المقرر أن تبدأ مديريات التموين على مستوى المحافظات بدء تلقي طلبات المحال التجارية الراغبة في الحصول على تصاريح الدخول في الأوكازيون، لإعلان التخفيضات رسميا بداية من يوم 7 أغسطس المقبل.