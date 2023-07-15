«مصايف الإسكندرية»: حالة البحر مستقرة ونسب إشغال الشواطئ متوسطة

أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن حالة البحر اليوم مستقرة، والجو مناسب لقضاء يوم جميل على الشواطئ بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة.

وأوضح لـ«الوطن» درجة الحرارة اليوم 34 درجة وهذا الجو يحتاج لقضاء وقت جيد للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن جميع شواطئ الإسكندرية جاهزة تماماً لاستقبال المصطافين ورواد الشواطئ.

ممنوع الإكراميات

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن الإكراميات ممنوعة تماماً على الشواطئ ولا يدفع المواطن سوى تذكرة دخول الشاطىء فقط وهي تشمل استخدام الحمامات ووحدات خلع الملابس، وأي مواطن يطلب منه دفع أي إكراميات عليه الاتصال فوراً بأرقام الشكاوى الموجودة على مدخل كل شاطىء وسيصل مشرف أو مراقب الشاطىء لحل المشكلة فورا في حالة إجبار المواطن على دفع أى زيادات أو إكراميات.

رايات سوداء في القطاع الشرقي

وأشار عبد الرازق إلى أن الإشراف على الشواطئ متواجد طول الوقت وتم رفع الرايات الحمراء والصفراء والخضراء على الشواطئ طبقا لحالة كل شاطىء ولا توجد اليوم رايات سوداء، موضحًا أن نسبة الإشغال في شواطئ القطاع الشرقي 30% وحالة البحر هادئة ومستقرة بينما شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسبة الإشغال 20% وحالة البحر متوسطة.