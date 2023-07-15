انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. اعرف عيار 21 بكام؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بمختلف الأعيرة، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر انتشاراً وتداولاً بين المواطنين في الأسواق، لذا تستعرض «الوطن» آخر تحديث للأسعار وفقا لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 6 جنيهات، ووصل إلى 2503 جنيها للشراء الآن مقابل 2509 جنيها في التعاملات الصباحية، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو الذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 5 جنيهات ووصل إلى 2190 جنيه للشراء الآن مقابل 2195 جنيه في تعاملات الصباح، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو الذي يعتبر الأكثر شيوعاً بين المواطنين داخل الأسواق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيه للشراء الآن مقابل 1881 جنيه في تعاملات الصباح، وسعر جرام الذهب عيار 22 وصل إلى 2294 جنيه الآن للشراء مقابل 2300 جنيه في تعاملات الصباح، وذلك مع عدم إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم فانخفض ووصل إلى 17520 جنيه للشراء، مقابل 17560 في تعاملات الصباح، وذلك دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

أسعار الذهب في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بين المحلات بعد احتساب سعر المصنعية والضريبة والتي يحددها تجار الذهب.