وكيل المعاهد الأزهرية: مصلحة الطالب أولا في تصحيح امتحانات الثانوية

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، يرافقة الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية مركز تصحيح الزقازيق لمتابعة انتظام أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية.

تجهيز مقار التصحيح

وقال وكيل قطاع المعاهد الأزهرية إنه تم تجهيز مقار التصحيح، وتزويدها بكل ما يلزم المصححين من أثاث، وأدوات التعقيم وغيرها، كي تتم أعمال التصحيح على الوجه الأكمل، كما أكد على مشرفي المواد والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية، ليحصل كل طالب على حقه دون نقصان أو زيادة، مشددًا أنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال التصحيح، ولن يَسمح بظلم أي طالب.

مركز تصحيح امتحانات الشرقية

وأشار إلى أن مركز تصحيح محافظة الشرقية يضم ثلاثة مراكز فرعية اثنين منها للعلوم الشرعية والعربية، والأخير للمواد الثقافية وتسير الأمور بكافة المراكز على الوجه الأكمل.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي، أنه تم ندب 3100 مصحح من محافظات الشرقية والإسماعيلية وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء لتسيير الأمور على الوجه الأكمل.