22 ألف معلم يبدأون أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية السبت المقبل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية رفع درجات الاستعداد القصوى بمناسبة اقتراب تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، فضلا عن معاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في بيان، أنه تم اختيار المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب، مشددا على ضرورة التنبيه على المنتدبين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

بدء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية السبت المقبل

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح ستنطلق السبت المقبل، وتم إرسال 22428 خطابا للمعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

مراكز التصحيح جاهزة

من جانبه بيّن الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التي سينتدبون إليها، كما تم مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.