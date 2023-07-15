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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالمنيا

كتب:

إسلام فهمي
01:46 م | السبت 15 يوليو 2023
سيارة إسعاف تنقل مصابين

سيارة إسعاف تنقل مصابين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من السيطرة على مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في أحد الأحياء وجرى ضبط أطراف الواقعة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن بنشوب مشاجرة بشارع المؤسسة بعزبة شاهين، غرب مدينة المنيا.

مصرع شخص في مشاجرة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف في المنيا، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شاب يدعى «ع .خ»، وإصابة 4 آخرين في مشاجرة وقعت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

إلقاء القبض على المتهمين

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وإلقاء القبض على المتهمين، وتم إخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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