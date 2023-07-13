الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في المنيا

كشفت إدارة المنيا التعليمية في محافظة المنيا، اليوم الخميس، عن الرسوم المقررة للاختبارات ومستندات التقديم الورقي لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا STEM، للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

موعد التقديم الورقي بمدرسة العلوم والتكنولوجيا بالمنيا

وذكر بيان صادر عن الإدارة التعليمية في محافظة المنيا، أنه بجانب تلقي طلبات التقديم الإلكتروني تقبل مدرسة العلوم والتكنولوجيا بالمنيا STEM، التقديم الورقي قبل يوم 25 من شهر يوليو الجاري.

مستندات التقديم الورقي لمدرسة العلوم والتكنولوجيا بالمنيا

- طباعة استمارة التقديم الإلكتروني المطلوبة المكونة من 3 صفحات.

-عدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6.

-صورة من الشهادة الإعدادية مختومة بشعار النسر وصورة طبق الأصل أو بيان نجاح معتمد.

-صورة من شهادة الميلاد المميكنة مختومة بشعار الجمهورية النسر- صورة طبق الأصل.

-إيصال دفع رسوم الامتحان بمبلغ 250 جنيها والدفع يكون عن طريق فورى أو بأي مكتب بريد بالرقم القومي لصالح رسوم التقديم لمدارس المتفوقين.

-يتم التقديم الورقي في قسم شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب المتقدم.

-أما بالنسبة لختم شهادة الإعدادية وشهادة الميلاد بشعار النسر فيكون من خلال تصوريهما وتختم الصور بختم النسر صورة طبق الأصل من مدرسة الطالب الإعدادية أو من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

-سيتم عقد امتحانات القبول بمدرسة العلوم والتكنولوجيا بالمنيا STEM، بداية من 12 أغسطس المقبل حتى 15 من نفس الشهر.