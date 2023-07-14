رابط التقديم بمدرسة جامعة المنيا للتعليم المزدوج تخصص سكرتارية طبية

أعلنت مدرسة جامعة المنيا للتعليم والتدريب المزدوج، تخصص سكرتارية طبية، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث يتم التقديم بمقر المدرسة داخل المبنى القديم بكلية الطب جامعة المنيا.

الحد الأدنى للقبول بمدرسة جامعة المنيا

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة المنيا التعليمية، درجة الحد الأدني للقبول بمدرسة جامعة المنيا للتعليم والتدريب المزدوج، تخصص سكرتارية طبية، بواقع 220 درجة.

وطالبت إدارة المدرسة، الطلاب الراغبين في التقديم للمدرسة هذا العام بضرورة الدخول على رابط التقديم (من هنا)، وتسجيل بياناتهم كاملة، بالإضافة إلى ضرورة تسليم صور الأوراق لمقر المدرسة بمبنى كلية الطب القديم داخل جامعة المنيا.

التأهيل لسوق العمل بعد التخرج

التعليم المزدوج هو نظام تعليم فني ثانوي للحاصلين علي الشهادة الإعدادية ومدته 3 سنوات، ويوفر الفرصة لاكتساب خبرة عملية في التخصص الذي يتم دراسته، ويؤهل الخريجين لسوق العمل، لأنه قائم علي الشراكة بين وزارة التربية والتعليم الفني والقطاع الخاص.

وتشمل مميزات الدراسة بمدرسة التعليم والتدريب المزدوج في جامعة المنيا الحصول على مكافأة مالية شهرية طوال فترة التدريب العملي، وخلال فترة الصيف، وإمكانية العمل مباشرة بعد التخرج، أو استكمال الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة، والمتابعة المستمرة خلال التدريب العملي داخل المنشأت التدريبية، واليوم الدراسي يتضمن 6 ساعات تدريب عملي بالإضافة إلي ساعة استراحة مع توفير كافة احتياجات السلامة والصحة المهنية، وتأمين طبي حكومي ووثيقة تأمين خاصة بالحوادث، وشهادة دبلوم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشهادة خبرة من المنشأة التدريبية، كما تضم مدارس التدريب المزدوج ما يقرب من 50 تخصصا في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والفندقية.