رئيس «مياه» مطروح يلتقي وفدا من خريجي البرنامج الرئاسي العاجل

استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، اليوم، بمقر مكتبه بالشركة، وفدَا مكونا من 13 شابا وفتاة من أبناء المحافظة ممثلي خريجي البرنامج الرئاسي العاجل لتأهيل الكوادر الشبابية المتميزة بالمحافظات الحدودية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بحضور عبد الغني فرج منسق عام البرنامج بالمحافظة، وياسر السيد مدير عام الشئون القانونية بالشركة.

حلول مشكلة مياه الشرب

تناول اللقاء مناقشة الوفد الشبابي مشكلة مياه الشرب التي تعاني منها المحافظة، والوقوف على أهم الحلول التي اتخذتها الشركة وكيفية إدارة الأزمة على مدار العامين الماضيين وصولا إلى الوضع الحالي وبداية تحسن الأوضاع حاليا، والإجراءات المستقبلية لاحتواء الأزمة وحلها بشكل نهائي.

طلبات بانتظام مواعيد ضخ المياه بمرسي مطروح

واستمع رئيس شركة مياه مطروح إلى عدد من الشكاوى والطلبات التى قدمها وفد خريجي البرنامج الرئاسي العاجل خاصة أنهم أيضا من سكان المدن المختلفة بالمحافظة وليس مرسى مطروح فحسب، وأبرزها تلك الطلبات انتظام مواعيد ضخ المياه في مدينة مرسى مطروح مع تحديد أيام متعدده لكل قطاع وسرعة صرف إيصالات المياه.

الضخ على شبكات مياه القصر

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في بيان إنه جرى الاستجابة الفورية اليوم لأحد الطلبات الخاصة بمنطقة القصر، منها الضخ المباشر، كما اقترح الشباب تغيير موعد الضخ بمدينة الضبعة، الذي كان محددا في الساعة الرابعة فجرا إلى موعد آخر يتناسب مع المواطنين بأن يكون الضخ في الساعة 5 أو 6 مساءً أو الساعة 8 صباحا بحد أقصى، ومن جانبه وعد رئيس مجلس الإدارة بدراسة المقترح واتخاذ القرار المناسب لما فيه صالح المواطنين.

زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه براني

طالب أحد الشباب من مدينة سيدي براني زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه براني، واستكمال باقي الشبكة، كما طالب بإقامة مشروع صرف صحىي بالمدينة، وأوضح رئيس الشركة أن هذه المطالب مدرجة فعليا فى خطة الهيئة القومية وسيتم تنفيذها الفترة القادمة.